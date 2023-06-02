الأربعاء.. أحمد العوضي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" على DMC

يحل النجم أحمد العوضي ضيفا على برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه النجمة إسعاد يونس على قناة DMC الفضائية الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يتحدث العوضي خلال حلقته في برنامج صاحبة السعادة عن كواليس بدايته الفنية وكيف دخل المجال الفني، كما يتحدث عن كواليس مسلسله التلفزيوني الأخير “ضرب نار” والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

ويتطرق أحمد العوضي في الحديث عن علاقته بزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز والتي شاركها بطولته أخر أعماله “ضرب نار” وكيف نشبت قصة الحب بينهما.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وعرض حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وتخطى مسلسل ضرب نار بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حاجز الـ 270 مليون مشاهدة، بعد عرضه فى السباق الرمضانى المنقضى.

مواعيد برنامج صاحبة السعادة

ويحظى برنامج صاحبة السعادة للإعلامية والفنانة إسعاد يونس بنسب مشاهدة عالية جدا في كل أسبوع، لأنها تستضيف نجوم الفن والمجتمع باستمرار.

يعرض البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساء على قناة Dmc

تكون الإعادة في يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرا.

تردد قناة DMC على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

تردد قناة DMC عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD