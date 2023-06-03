جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2023 "الدور الثاني"

لم تمض أيام قليلة على انطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية لعدة محافظات حتى بدأ تتزايد معدلات البحث من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل” عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم ثانى للعام الدراسي 2023.

“الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني في المحافظات

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشرت منذ بداية العام الدراسي 2022-2023 ما يسمى بـ"الخطة الزمنية"، والتي تم من خلالها الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

ومن ناحيتها أكدت وزارة التربية والتعليم لكل مديرية تعليمية على مستوى محافظات مصر تحديد جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية "دور ثاني" 2023.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الدور الثاني

وطبقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي 2022-2023 فإنه من المتوقع أن يكون موعد طلاب الدور الثاني في نهاية شهر يوليو القادم لأداء الامتحانات المواد التي رسبوا بها.

على أن تنتهي الامتحانات في مدة لا تتجاوز أسبوعا حسب الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 "دور أول"

وكان طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى عدة محافظات بجمهورية مصر العربية قد قاموا بأداء الامتحانات للعام الدراسي 2023 "دور أول" و"ترم ثاني" في 6 مايو 2023، وهي محافظات “البحيرة، الفيوم، البحر الأحمر، الدقهلية، دمياط، أسوان، الإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وسوهاج”، ثم بدأت بمحافظتي بورسعيد والوادي الجديد، وتابعت الامتحانات لبقية المحافظات حتى أتمت لجميع المحافظات في نهاية مايو 2023.

وتعقد امتحانات "الدور الثاني" الخاصة بتلاميذ الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى كل محافظة فهي امتحانات ذات طابع" محلى "وتقوم كل مديرية تعليمية بتشكيل كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، ويتم وضع الامتحانات من قبل المديريات التعليمية التابعة للمحافظة.