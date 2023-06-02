الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: قانون "الأعلى للتعليم" يمس 28 مليون طالب

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني، كما سرد أهم الجلسات المقبلة للمواطنين في كافة المحاور.

وقال خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC "، مساء اليوم الجمعة، إنه تم عقد جلسة خاصة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأضاف أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب يمس 28 مليون طالب أي ربع الشعب المصري، موضحاً أن الهدف الرئيسي من وراء مشروع القانون هذا هو توحيد الإشراف والتنفيذ والرقابة.

وأشار إلى أن مناقشة المشروع كانت شديدة العمق والمسئولية بين المشاركين في المحور المجتمعي، ولم تشهد أي مزايدات بدون معنى، وأنه وتم عقد جلستين مطولتين الأربعاء الماضي، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض.

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