الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم بزفتي

تموين الغربية
تموين الغربية

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث تموين الغربية، وبإشراف هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط صاحب مخبز بمركز زفتي، استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم، بلغ وزنها 700 كيلو جرام، قبل التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 14جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدة مخالفات تموينية لمخابز بلدية وسياحية، ثمثلت في عدم نظافة ادوات العجيين وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الأعلان عن أسعار المنتجات ومواعيد العمل، وعمليات ضرب وهمية لأرصدة الخبز، لتصل عدد المحاضر التي تم تحريرها لـ 23 محضرًا لمختلف الجنح والمخالفات، تم تحرير محاضر مُفصلة وجار لعرض علي النيابة العامة.

إستولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم بلغ وزنهم 700 كيلو جرام بلدى مدعم بمركز زفتي إخطار النيابة الإعلان عن أسعار أسعار المنتجات أرباح غير مشروعة ضبط صاحب مخبز

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