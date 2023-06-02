الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

13 ميدالية متنوعة لتنس الطاولة الباراليمبي في ثاني أيام بطولة الأردن الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت منذ قليل منافسات اليوم الثاني لبطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري.

واستطاع نجوم منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي حصد 13 ميدالية متنوعة في منافسات فردي الرجال والسيدات، بواقع ذهبيتين وسبع فضيات وأربع برونزيات.

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وجاءت الميداليات كالتالي: توج حسان حفني لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي، بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس5"، كما توج سامح عيد بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 4". فيما حقق عبد الرحمن عبد الوهاب فضية التصنيف "كلاس10" ، وأحمد المحصي فضية "كلاس 2" ، وخالد عبد السلام فضية "كلاس 3"، وحسام حسني فضية "كلاس9"، واحرزت فايزة محمود فضية "كلاس 4,5" ، وهناء حماد فضية "كلاس6"، وهاجر الدسوقي فضية "كلاس8". 

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وأحرز إبراهيم حمدتو برونزية "كلاس6" ، و سيد سيكا برونزية "كلاس 7"، فيما حققت فوزية الغمري برونزية "كلاس 2,3"و سماح عبد العزيز برونزية "كلاس7".

ويخوض نجوم منتخبنا منافسات زوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط غدا .وتشارك مصر في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة ، ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.

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ويترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، والمشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

وتقام البطولة بمشاركة ١١٨ لاعبا ولاعبة من 17 دولة هي: الجزائر - كندا - كوت دي فوار - مصر - قبرص - فرنسا - بريطانيا - الهند - إيران - العراق - الأردن - كوريا الجنوبيه - السعوديه - الكويت - هولندا - سلوفاكيا - بلغاريا.

وتعد البطولة أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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الدولية لتنس الطاولة الميدالية الذهبية تنس الطاولة بريطانيا برونزية بالميدالية

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