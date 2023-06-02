الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط شقيقين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والهيروين بالإسماعيلية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، من ضبط شقيقين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين .

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، بإشراف اللواء محمد عبدالرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية، ورئاسة المقدم محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز شرطة فايد، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى عائلى مكون من  ٢ أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين.

 ترجع الواقعة عقب تلقى  اللواء محمود عاشور مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من وحدة مباحث مركز شرطة فايد يفيد بورود معلومات الى النقيب أحمد حمدي أكدت صحتها التحريات مفادها قيام ٢ أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم معروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة بجلب كمية منها بقصد الإتجار متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
وبعرض المعلومات على اللواء محمد عبدالرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث أستهداف المتحرى عنهم ٢ أشقاء " عقب قيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول ويعاونه الثانى وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش والهيروين وهاتفي محمول ومبلغ مالي. 
 
تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبس عناصر التشكيل.

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