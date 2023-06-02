الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكي: نقل اجتماعات الحوار الوطني على الهواء تأكيد لمبدأ الشفافية

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه من المقرر استئناف الجلسات يوم الأحد المقبل، بمناقشة عددٍ من موضوعات المحاور الثلاث “السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي”.

بلورة مخرجات الحوار الوطني 

وأكد جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يتم الخروج من جلسات الحوار الوطني بالكثير من المقترحات، التي إذا لم يتم بلورتها فسوف يحدث تراكم غير حميد، لذا سيتم تخصيص أسبوع كامل لجلسات المحاور الثلاث وأسبوع آخر لصياغة تلك المقترحات بما يتوافق مع سياسة القانون والدستور، وأيضاً صياغتها قبل رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ورش يحضرها المتخصصين والخبراء.

وتابع:" مجلس الأمناء حريص على رفع مخرجات الجلسات أول بأول، لذا سيكون هناك ثمار سريعة من الحوار الوطني". 

عدد جلسات الحوار 

واستطرد:" منذ 14 مايو وحتى هذه اللحظة، عقدت 26 جلسة مختلفة على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني، وهذا إنجاز عظيم لا يمكن التقليل منه".

وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوطني دفعة قوية تؤكد دعمه المستمر. 

ثمار الحوار الوطني

وأشار إلى أن هناك ثمار ستعود من الحوار الوطني دون رفع سقف التوقعات، إضافة إلى أن نقل فعاليات الحوار على الهواء مباشرة يمنحة مزيد من الشفافية والمصداقية.

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