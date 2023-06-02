الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ1500 قرص تامول.. سقوط "ديلر المخدرات" في قبضة الأمن بسوهاج

حبس
حبس

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة ضربة قاضية لأحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في مركز جرجا بمحافظة سوهاج

ونجحت أجهزة الأمن في سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في رصد عنصر إجرامي مقيم في قنا، يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائه بنطاق مركز جرجا، وعقب تقين الإجراءات والتأكد من صحة التحريات، تم القبض على المتهم داخل أحد السيارات.

وضبط القوات بحوزة المتهم  1600 قرص لعقار التامول 50 جراما من مخدر الشابو  و420 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهم عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع أثناء البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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