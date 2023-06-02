زوجة الرئيس الأمريكى بالحجاب فى الجامع الأزهر (صور)

حرصت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، على زيارة الجامع الأزهر، اليوم الجمعة، على هامش زيارتها إلى القاهرة.

وظهرت "جيل بايدن" مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد وصلت في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.

واستقبلتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكي جو بايدن، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.