التعادل السلبى يخيم على مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدورى

خيم التعادل السلبي على مواجهة سيراميكا كليوباترا وضيفه فاركو، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري لكرة القدم.

وفشل كلا الفريقين في تسجيل هدف طوال 90 دقيقة من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتبادل الفريقان الفرص في الشوط الثاني، لكن بدون أي خطورة على كلا المرميين ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة فقط.

وأضاع فريق سيراميكا فرصة هدف محقق في الدقيقة 56 بعد ينية رائعة من ميدو جابر لأحمد هاني المنطلق من الجبهة اليمنى ليلعب عرضية أرضية لمحمد عنتر الذي يهدر بغرابة فرصة هدف محقق لسيراميكا.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة خلف الإسماعيلي صاحب المركز الثاني عشر.

على الجانب الآخر يحتل فاركو المركز السادس برصيد 41 نقطة.