الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن "هدم مساجد آل البيت": الناس تنكر ما تراه وتصدق أكاذيب السوشيال

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما يتردد عن أن الحكومة تخطط لإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية، هو شائعة تخاصم الواقع.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن هذا الكلام لم يكن بحاجة لنفي من مجلس الوزراء، لأن الواقع على الأرض ينفيه، فالدولة أقامت مشروعًا لإعادة ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، مثلما حدث في مسجدي الحسين والسيدة زينب.

وأضاف: "الواقع بيقول إن الحكومة لديها مشروع لتطوير مساجد آل البيت، فإذا بالناس تنكر ما تراه على الأرض من تطوير مساجد آل البيت وتصدق ما يكتب على السوشيال ميديا، رغم أن الواقع ينفي ما يتردد".

وأردف: "الحكومة تطور محيط مساجد آل البيت، ليصبح مكانا لائقا بدلا من العشوائيات التي لا تليق بقدسية المكان، ومحبة المصريين لآل البيت".

وختم: "الدولة والحكومة ليست مجنونة لتقدم على هذه التصرفات". 

الباز محمد الباز

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