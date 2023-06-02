الدخول بالمجان.. افتتاح سوق السيارات المستعملة بمدينة بنها غدًا

تشهد محافظة القليوبية صباح السبت، افتتاح سوق السيارات المستعملة والمقرر إقامته فى منطقة عزبة البرنس بمدينة بنها أسبوعيا.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه من المقرر توفير جميع الخدمات بسوق السيارات الجديد في مدينة بنها الذي يشمل السيارات المستعملة والجديدة تحت شعار «بيع واشتري عربية عندنا في أمان.. وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان»

وأضاف فى تصريحات له، أن العمل الفعلي يبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت، مع فرض رسوم الدخول للسيارة الواحدة بقيمة 50 جنيها.

وأشار "الهجان" إلى أنه تقرر السماح بالدخول المجاني، بمناسبة افتتاح السوق، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الثاني للعمل.

وعن خريطة الوصول لمكان السوق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالنسبة للقادم من محافظة القاهرة تجاه الإسكندرية دخول المدينة من مفارق الزقازيق حتي الوصول للسوق أو نزول نزلة كوبري المنصورة أو محور شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس وكذلك نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية متجها للقاهرة، أما القادم من محافظات شمال الدلتا «دمياط والدقهلية»، عليه أن يسك طريق كفر شكر بنها والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.

ومن جانبه أكد محمد مرعي رئيس مدينة بنها أنه جاري حالياً التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحا حتى خروج أخر سيارة متواجدة بالسوق ووفقا للعمل بقانون المحال العامة الذي حدد مواعيد نهاية العمل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.

وأضاف "مرعي" أنه أيضا يتم التنسيق مع الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك مديرية أمن القليوبية، وإسعاف القليوبية، وأيضا توفير ميكانيكي وكهربائي بالسوق في حال إذا ما أراد المشتري فحص السيارة ميكانيكيا وكهربائيا قبل التحرك بها من السوق للتأكد من سلامتها، موضحا أن المكان مؤمن بالكامل وأن السوق محاط بسور بالكامل، مشيرا إلى أنه حتي الأن لم يتم تحديد رسوم الدخول للسيارات حتي الآن وسيتم تقييمها بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وأوضح رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أن تم تقديم مقترح للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن يتم فتح باب الدخول بالمجان لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة لمدة شهر كامل "4 أيام عمل" على أن يتم تحديد رسوم الدخول بعد انتهاء هذه المدة حتي يتعرف أصحاب السيارات على مكان السوق وبدء العمل الرسمي.