الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

داعية يوضح جوهر ذكر حوالي 1500 آية من القرآن عن الأخلاق (فيديو)

الداعية مصطفى ثابت
الداعية مصطفى ثابت

قال الداعية مصطفى ثابت، إن عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم التي تتحدث عن الحلال والحرام حوالي 500 آية، مؤكدًا أن عدد آيات القرآن الكريم كاملاً 6236 آية.

وأضاف ثابت، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الآيات التي تتحدث عن الأخلاق في كتاب الله تعالى حوالي 1500 آية، أي ما يقرب من ربع القرآن الكريم، لافتًا إلى أن العبادات والأحكام الشرعية ليست منفصلة عن الأخلاق والعكس، لأن فلسفة الأخلاق في الشريعة الإسلامية تتواجد داخل الحكم الشرعي من حلال وحرام.

وأوضح ثابت، أن المقصود بالأخلاق ليست التصرفات أو السلوكيات التي يقوم بها الإنسان، مؤكدًا أن الخلق في تعريف العلماء والفلاسفة هو عبارة عن ملكات راسخة في النفس.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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