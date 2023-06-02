الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: 2000 مشارك بمناقشات 24 جلسة للحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني، وتناول أهم المناقشات المقررة خلال الجلسات المقبلة في جميع المحاور.

وقال “رشوان” خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة" والمُذاع عبر فضائية "ETC "، مساء اليوم الجمعة، إنهم عقدوا خلال آخر أسبوعين 24 جلسة حضرها 2000 مشارك في الحوار الوطني.

وأشار إلى أن عدد المتحدثين في الـ 24 جلسة كانوا 800 متحدث وأنه تمت تغطيتها إعلاميًا بواسطة 400 صحفي وإعلامى وناقشت 14 قضية، موضحًا أنه تم عقد جلسة خاصة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه تمت في هذه الجلسة الطارئة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وتم عقد جلستين مطولتين الأربعاء الماضي، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض.

 وأكد أن الرؤى والمقترحات النهائية ستتم صياغتها بواسطة مقرري لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، حيث يتم رفعها بعد ذلك للرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض المقترحات أمامه سواء التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشىء آخر أو الإضافة.

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