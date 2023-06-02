الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يعترف: انضمام أوكرانيا إلى الناتو "مستحيل" قبل نهاية الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأمر الذي تطالب به كييف بإصرار هو "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.
وقال "زيلينسكي" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاستوني الار كاريس: إن "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا(..) ولكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".
وتابع: "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك، بل لأن ذلك مستحيل".
هذا اعتراف نادر من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الغزو الروسي لضم بلاده في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.
والخميس، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدافيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلا إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرض أوروبا للخطر.
والأطلسي الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، يبقي الغموض حول الجدول الزمني إذ إن دخول كييف إلى الحلف قد يسبّب تصعيدا في النزاع لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا أحمر.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أكد في أبريل الماضي دعم المنظمة لطموحات كييف دون أن يتطرق إلى الجدول الزمني، معتبرا أن الأولوية هي تحقيق النصر في الحرب.
وستبحث مسألة انضمام أوكرانيا في قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في فيلينوس في يوليو المقبل.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي حلف شمال الأطلسي ناتو

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