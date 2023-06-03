مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-6-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-6-2023 في المحافظات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية لرغبة الملايين من المصلين في ضبط مواعيد الفرائض الخمس وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية والتي تعتمدها رسميا وزارة الأوقاف في كافة المساجد التابعة لها بجميع المحافظات.



مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-6-2023 في المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيانها اليومي توضح فيه مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-6-2023 في المحافظات حيث يرفع من خلاله الأذان وتقام الصلاة في كافة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:10 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:52 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:24 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 4:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:50 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:21 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:41 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:04 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:29 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:54 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:19 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:13 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:38 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:04 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 4:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:52 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:23 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:21 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:48 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:11 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:45 مساءا.