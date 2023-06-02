كاتب صحفى: زيارة جيل بايدن محاولة لترميم قصور السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط

قال ماجد حبته، الكاتب الصحفي، إن زيارة السيدة جيل جو بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، لمصر بمثابة محاولة لترميم القصور السياسي للإدارة الأمريكية في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط.

زيارة زوجة بايدن لمصر

وتابع “حبته”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الزيارة محاولة لاستكمال الدور الأمريكي في المنطقة العربية والإقليمية، مُشيرًا إلى أن قرينة “جو بايدن” سيدة سياسية دبلوماسية من الدرجة الأولى.

نقل التجربة المصرية

وأشار حبته إلى أنه يتعين على جيل بايدن، نقل التجربة المصرية الفريدة والناجحة في تمكين الشباب والمرأة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعً: "القوة السياسية الأمريكية تفتقر للعناصر الشبابية، ولهذا يُطلق عليها سلطة المسنين".