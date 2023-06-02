6.9 مليار جنيه لتنفيذ 370 مشروعًا تنمويًا فى البحيرة

بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة فى خطة عام ٢٢/٢٠٢٣ ما قيمته ٦٫٩ مليار جنيه، بنسبة زيادة ١٣٫٩٪ عن خطة عام ٢١/٢٠٢٢، لتنفيذ ٣٧٠ مشروعًا تنمويًا، إلى جانب المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة». وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول «ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة لعام ٢٢/٢٠٢٣» أن هذه الاستثمارات تتضمن توجيه استثمارات بقيمة ٢٫٥ مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة ٣٧٪، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة ١٫٢مليار جنيه بنسبة ١٨٪.

وفيما يخص قطاع الإسكان، تم توجيه ٥٩٢٫٨ مليون جنيه بنسبة ٩٪، والتعليم قبل الجامعى ٤٠٠٫٧ مليون جنيه بنسبة ٦٪، ثم قطاع الموارد المائية والرى ٣٩٠٫٥ مليون جنيه بنسبة ٥٪، والقطاعات الأخرى ١٫٧ مليار جنيه بنسبة ٢٥٪. وأفاد التقرير بأن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» فى محافظة البحيرة ٢٣٧ قرية، وبلغ عدد المستفيدين ٢٫٩ مليون نسمة.

وتتمثل أهم المشروعات التنموية بالبحيرة التى تم تنفيذها من خلال المبادرة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، فى إنشاء ٤٠ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و١٨ وحدة اجتماعية، و٤٣ مجمع خدمات زراعية، و٥٦ نقطة إسعاف، و١٧٣ وحدة صحية، و٢٦٢٢ فصلًا دراسيًا، و١١٨ مدرسة.

وتتضمن أيضًا إنشاء ٨ مراكز تنمية أسرة، و١٧ محطة مياه شرب، و٢٤٥ مشروع صرف صحى، و٢٣ محطة معالجة، وإنشاء ٢٦١ برج شبكات محمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية، و١٦٨ مركز شباب.

كما تشتمل على إنشاء ٤٢ مجمع خدمات حكومية، و٦٧ مكتب بريد، و٢٦ نقطة شرطة، وتأهيل وتبطين ترع بطول ١٧٠ كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول ٥١٥ كم، وإنشاء ١٨ سوقًا، و٧ مواقف، و٥٣ كوبرى رى، و٢٣٥ مشروع كهرباء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشاركة المجتمعية هى الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقًا مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».