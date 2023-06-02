مصرع 3 أطفال غرقًا فى مصرف زراعى بالفيوم

شهد مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، حادثا بشعا، بعد أن لقى 3 أطفال في عمر الزهور مصرعهم، نتيجة الغرق في بحيرة صرف.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وقامت بنقل جثث الأطفال الثلاثة إلى مشرحة المستشفى، عقب انتشال جثثهم وتم التحفظ على جثثهم تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال الأمن بتحرير محضر الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما يجري رجال مباحث الفيوم بسؤال شهود العيان حول الحادث.

تلقت مديرية أجهزة الأمن في الفيوم بلاغا من أهالي القرية الثانية التابعة لقرية قارون بمركز يوسف الصديق، بلاغا يفيد بمصرع 3 أطفال غرقًا فى مصرف زراعي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين غرق 3 أطفال فى العقد الأول من العمر فى مصرف زراعى بالقرية الثانية بدائرة المركز، حيث نزلا للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أن المياه جرفتهما.

وتم انتشال جثث الأطفال الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.