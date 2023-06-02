إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين ببورسعيد

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، بإصابات متفرقة مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أجرة على طريق المطرية ببورسعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وكانت مستشفى السلام، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قد استقبلت عن طريق سيارات الإسعاف كلًا من: محمد محمد علي، 40 سنة، قائد سيارة الربع نقل يعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، وعمرو محمد إبراهيم، 30 سنة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد علي محمد، 18 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق الأيسر، وزياد محمد علي، 13 سنة، يعاني من سحجات متفرقة بالجسم والوجه.

كما استقبلت مستشفى الزهور كلًا من: معتز محمد حسني، 24 سنة، يعاني من جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة سيئة، ومحمد معاطي أحمد، 15 سنة، يعاني من جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تقديم الخدمات الطبية للمصابين، والتي تنوعت حالاتهم ما بين متوسطة إلى مستقرة، عدا حالة واحدة صنفت كسيئة، وتم وضعها في الرعاية المركزة استعدادًا للنقل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.