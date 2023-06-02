الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين ببورسعيد

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، بإصابات متفرقة مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أجرة على طريق المطرية ببورسعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وكانت مستشفى السلام، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قد استقبلت عن طريق سيارات الإسعاف كلًا من: محمد محمد علي، 40 سنة، قائد سيارة الربع نقل يعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، وعمرو محمد إبراهيم، 30 سنة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد علي محمد، 18 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق الأيسر، وزياد محمد علي، 13 سنة، يعاني من سحجات متفرقة بالجسم والوجه.

كما استقبلت مستشفى الزهور كلًا من: معتز محمد حسني، 24 سنة، يعاني من جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة سيئة، ومحمد معاطي أحمد، 15 سنة، يعاني من جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تقديم الخدمات الطبية للمصابين، والتي تنوعت حالاتهم ما بين متوسطة إلى مستقرة، عدا حالة واحدة صنفت كسيئة، وتم وضعها في الرعاية المركزة استعدادًا للنقل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

٦ أشخاص استعداد ادث تصادم سيارة أسباب الحادث اصابة ٦ اشخاص الإسعاف

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن: "أشعر بعدم التقدير لموهبتى"

تعرف على أنواع التعدين وكيفية استخراج الذهب

الرئيس السيسى يتفق مع أمير قطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

جيل بايدن فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى