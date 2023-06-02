باسل عادل مؤسس «كتلة الحوار»: نهدف لتأسيس حزب سياسى ومركز دراسات.. ونسعى لـ«معارضة تُقدم الحلول وليس الانتقاد»

كشف البرلمانى السابق باسل عادل، مؤسس «كتلة الحوار»، عن طبيعة هذه الكتلة وهيكلها التنظيمى وما تسعى إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى كونها أول تحالف يخرج من رحم الحوار الوطنى. وقال «عادل»، فى حوار مع «الدستور»، إنه تلقى مئات الطلبات للانضمام إلى «كتلة الحوار»، لافتًا إلى أن الكيان الجديد يُخطط لتأسيس حزب سياسى جديد إلى جانب مركز دراسات، كما أنه قائم على فكرة المعارضة المعنية بتقديم الحلول، وليس الانتقاد فقط.

■ ما طبيعة «كتلة الحوار» التى أعلنتَ عن تدشينها؟

- الكتلة ليبرالية الهوى تؤمن بالعدالة الاجتماعية، وتمثل أول تحالف يخرج من رحم الحوار الوطنى، وهى ذات طبيعة سياسية معارضة، لكنها تقدم حلولًا وبدائل للأمور التى تعترض عليها، فلا تسعى لتسجيل مواقف أو مزايدات على النظام، بل تسعى لمساعدة الدولة بكل أجهزتها فى هذا الظرف الذى نمر به.

■ ماذا عن الهيكل التنظيمى لـ«كتلة الحوار»؟

- الهيكل التنظيمى للكتلة قائم على «لجنة العشرين»، وهى اللجنة المؤسسة والأساسية، وأصبح أعضاؤها مجلس الأمناء، وتضم أكاديميين فى ملفات متعددة منها التعليم والاقتصاد وغيرهما، ونخبة من السياسيين وبعض الفاعلين على المستويين السياسى والحزبى، إلى جانب نواب سابقين، مع السعى أن تكون لدينا ١٠٠ شخصية مصرية بارزة من مختلف المجالات فى أقرب وقت.

■ هل هناك رؤية خاصة لطبيعة عمل الكتلة فى المستقبل؟

- الكتلة نشأت من رحم الحوار الوطنى، لكنها ستظل مستمرة بعده، ونرى أن الحوار يجب أن يستمر، وأن من المشاكل السياسية الأساسية فى مصر فقدان الحوار والتواصل بين مختلف الأطراف، لذا فإن «كتلة الحوار» مستمرة، ونفكر بشكل استراتيجى أن يكون لدينا حزب سياسى تحت مسمى «حزب الحوار»، إلى جانب تأسيس مركز دراسات وأبحاث، يكون دوره تقديم الرؤى ومساعدة الدولة فى كل القضايا الاقتصادية والسياسية المطروحة.

أى أننا نخطط للوجود ولعب دورنا على ٣ محاور، أولها «كتلة الحوار» وهى منفتحة للجميع، ككتلة سياسية لكنها ليست حزبًا، ثم لاحقًا يتم إنشاء وتأسيس الحزب، ومركز أبحاث ودراسات.

■ هل هناك إقبال على الانضمام إليكم؟

- طلبات الانضمام إلينا كثيرة للغاية ومبشرة، ووصلت إلينا مئات الطلبات، تشمل كوادر من قلب الدولة تكنوقراط ووكلاء وزارة، وهم مؤثرون جدًا و«فاهمين فى طبيعة الدولاب الإدارى والحكومى للدولة»، إلى جانب طلبات انضمام من أساتذة جامعة ونواب سابقين وحاليين وسياسيين وشخصيات فاعلة فى الحياة السياسية، لذلك أعددنا استمارة عضوية لتنظيم المسألة.

■ ما موقف الكتلة من الوضع الاقتصادى الحالى؟

- نرى بالطبع أننا نواجه أزمة، ونسعى لطرح مجموعة من الحلول، وإيصالها إلى المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، علمًا بأن هذه الرؤية وضعها أساتذة اقتصاد ومختصون بهذا الملف، كما أننا معنيون بالتواصل مع الشعب فى الوقت ذاته. ونؤيد فى هذا الإطار تخارج الدولة من الشركات بحكم هويتنا الليبرالية، لكن نشدد على ضرورة تطبيق «حوكمة» كاملة لملف الطروحات، حتى يحقق العائد المرجو منه.

■ ما تقييمك لمسار الحوار الوطنى حتى الآن؟

- إطلاق الحوار الوطنى لحظة أمل فارقة، تؤسس إلى انطلاقة حقيقية لوطن يسع كل أبنائه، ومساره حتى الآن إيجابى للغاية، والجلسة التى عقدت مؤخرًا لمناقشة تأسيس «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب» كانت تتويجًا لهذا المسار الإيجابى.

فالجلسة كانت رائعة وشهدت نقاشًا ديمقراطيًا واختلافًا حول مشروع قانون تأسيس المجلس، رغم أنه مُحال إلى الحوار الوطنى من رئاسة الجمهورية، وهذا النقاش الديمقراطى كان فعالًا للغاية، وتم الاختلاف حول القانون بمنتهى الحرية، وتقديم العديد من المقترحات والحلول بشأنه، والكل تقريبًا كان متفقًا من حيث المبدأ على أهمية أن يكون هناك مجلس أعلى يخطط للتعليم، لكن الاختلاف كان على فلسفته وتكوينه والتصويت داخله.

وأرى أن الحوار الوطنى يتقدم فى كل جلسة بشكل إيجابى، وينضبط، وتتكامل المشاركات فيه رغم اختلافها، وأقوى دليل أن كل المشاركين فيه تُطرح رؤاهم ومواقفهم من السياسات وسط احترام بالغ لها من الجميع، والتعاطى معها من قبل القائمين على الحوار بشكل مشجع ويشير إلى نجاحه فى تحقيق الهدف منه.

■ فى تقديرك.. ما الذى تحتاجه الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية؟

- بشكل مباشر الجمهورية الجديدة تحتاج إلى فتح المجال العام والسياسى، واستيعاب كل الآراء، وتفعيل الحياة السياسية، وإعطاء الحرية الكاملة للإعلام، وأيضًا تحتاج إلى التكاتف خلف الدولة، حتى تعبر الأزمات الاقتصادية التى تلاحقها، خاصة أن هذه الأزمات تحتاح إلى حلول خلاقة وخارج الصندوق.

■ ونحن على أعتاب ٩ سنوات لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كيف تُقيِّم هذه الفترة؟

- بشكل عام هناك مشروعات جبارة لم تشهدها مصر من قبل، واهتمام بالغ وضخم بمشروعات البنية التحتية من محطات مياه وكهرباء وطرق، إلى جانب العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة فى كل أنحاء الجمهورية.

كما نجحت الدولة، خلال فترة حكم الرئيس السيسى، فى تطوير علاقاتها الخارجية بشكل ملحوظ، ما أعاد دورها المؤثر فى المجتمع السياسى العالمى.

أما على المستوى الداخلى، فهناك أزمة اقتصادية كبيرة، نتجت عن تأخر إجراءات تحرير الاقتصاد، التى أرى أنه تم التحرك فيها بشكل شجاع، لكن النتيجة أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة، وهناك إحساسًا كبيرًا بالغلاء، والمعيشة فيها مشاكل كثيرة بسبب ارتفاع الأسعار، وهذه أزمات لا بد أن تلتفت الدولة إليها، وتحاول التقليل من آثارها على المواطن.

كما أن الدولة كانت منغلقة سياسيًا بسبب مسألة الإرهاب، لكن نثمن خطوة الحوار الوطنى التى أنهت هذا الانغلاق، ولا بد أن ندعم ونشجع الدولة على هذا الانفتاح ونعمل على زيادة رقعته.

وبالنسبة لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أرى أنها حققت هدفها المتعلق بالتخلص من جماعة «الإخوان»، والحفاظ على الهوية المصرية وتماسك الشعب، وإعطاء فرصة لعملية البناء والتنمية.