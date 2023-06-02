الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس تحصد المركز الخامس فى تصنيف "تايمز العالمى"

تصنيف تأثير الاستدامة
تصنيف تأثير الاستدامة

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن إدراج الجامعة للعام الخامس على التوالي في تصنيف تأثير الاستدامة يعد إنجازا كبيرا ويميز الجامعة كرائد عالمي.

وأعلن رئيس الجامعة أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي أصدرت نتيجة تصنيف تأثير الاستدامة للعام 2023 والتي شملت 1625 جامعة على مستوى العالم تنتمي لـ 112 دولة. 

وصنفت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 600 جامعة عالميا فى تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة، وبترتيب الخامس على 37 جامعة مصرية.

كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة قناة السويس، لجهودهم البحثية والأكاديمية التى تحفظ للجامعة مكانتها ضمن الجامعات العالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تميز جامعة قناة السويس فى هذا المجال جاء نتيجة لحرص إدارة الجامعة على إتباع رؤية مصر 2030 فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم  المتحدة، من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة الداعمة لأهداف التنمية والظهور العالمى للجامعة.

وأوضح مدى التزام الجامعة ليس فقط بدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التدريس والبحث ونقل المعرفة ولكن أيضا لتجسيد الأهداف فى الممارسات والسياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسة، وكذلك تقديم أدلة يمكن التحقق منها على أنشطتها.

بينما أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولى إلى أن جامعة قناة السويس قد حققت ترتيبا دولياً فى كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لهذا العام، موضحا أن  تميز الجامعة عالمياً لدورها البحثي والتعليمي والمجتمعي الذي ساهم فى تحقيق كافة الأهداف السبعة عشر. 
وأشارت الدكتورة الهام على الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولى أن الجامعة تميزت  وكانت من أفضل 200 جامعة عالمية في عدة اهداف، منها مجال القضاء على الجوع SDG2 )الاولي مكرر مصريا و مجال الطاقة النظيفة SDG7 الخامس مصريا و مجال حفظ البيئة البحرية SDG14 الاولى مكرر مصريا، كما تميزت الجامعة وكانت من أفضل 300 جامعة عالميا فى مجال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع SDG8 الثالثة مصريا ومجال صون الحياة البرية SDG15 الثانية مكرر مصريا.

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