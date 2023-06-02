الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "المتحف القومي للحضارة" يستعرض أبرز التحديات في مواجهة القطاع السياحي

الدكتور أحمد غنيم،
الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن مصر لها الكثير من المقومات ليس فقط في السياحة العلاجية بل أيضاً في السياحة الشاطئية وغيرها من القطاعات المتفرعة تحت هذا العنوان.

السياحة الاستثمارية 

وأكد “غنيم” خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاستثمار السياحي جزء من البيئة الاستثمارية في مصر، ويجب أن يكون توجه الدولة الحالي يسير نحو تطوير المشروعات السياحية القديمة مع إضافة المزيد منها.

تحديات السياحة 

وتابع:" القطاع السياحي يواجه العديد من التحديات في مقدمتها طرق النقل للمناطق السياحية، وصغر سعة الفنادق، وضعف الخدمات الموجودة في بعض الفنادق السياحية، وعدم جاهزية بعضها لاستقبال الوفود السياحية، إضافًة إلى سلوك بعض المواطنين المنفر للسياح، وهذه التحديات بعضها لا يحتاج إلى تمويل مادي كبير، أي يمكن حل بعض تلك الحديات بصورة فورية".

أنواع السياحة المصرية

واستطرد:"السياحة التي تأتي لمصر نوعين، سياحة أفواج أو سياحة أفراد، ولكن الغالبية العظمى في مصر أنها سياحة أفواج، لذا يجب التركيز على نوعية وثقافة السائح القادم إلى مصر حتى نجذبه في المكوث بمصر لأطول فترة ممكنة".

أحمد غنيم التنفيذي للمتحف القومي للحضارة الحياة بصراحة تحديات السياحة

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