الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تعلن موعد تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تطورات الطقس السيئ الذي شهدته مصر خلال الساعات الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن سرعة الرياح تجاوزت الـ 45 كليومترا في الساعة، أمس، واليوم كانت 40 كيلومترا في الساعة ببعض المناطق.

وأضافت أن ما يحدث في سماء مصر طبيعي جداً، وأن هذه سمات فصل الربيع، موضحة أن ما تعرضنا له بالأمس هو رياح الخماسين التي اعتدناها سنوياً، والتي زادت في بعض المناطق الصحراوية.

وأشارت إلى أنه ما تقدم ساعات الليل تبدأ مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على الطقس ستختلف وسيبدأ تحسن للأحوال الجوية وتكون كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وبالتالي سيحدث انخفاض في درجات الحرارة. 

وتابعت: "متوقع من غد السبت انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 5 أو 6 درجات للحرارة على معظم محافظات البلاد حتي القاهرة الكبري، وأن عواصف الأمس تسببت فيها سرعة الرياح ولن تتكرر، والتحسن الكامل من غد السبت".

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