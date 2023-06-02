"زد" يهزم السويس ويقترب من الصعود للدوري الممتاز.. والسكة يخسر أمام الإنتاج

قطع فريق إف سي زد خطوة هائلة في مشوار الصعود للدوري الممتاز بعد فوزه على منتخب السويس 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمود البنا ليواصل انفراده بقمة المجموعة الثانية في القسم الثاني “الممتاز ب ”.

رصيد إف سي زد إلى 59 نقطة ويتوقف رصيد السويس عند 40 نقطة، وانتهى الشوط الأول بتقدم إف سي زد بهدف وفي الشوط الثاني سجل محمد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم قلص أحمد العش الفارق بهدف للسويس في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وفاز الإنتاج الحربي على السكة الحديد 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد الصباحي ليتوقف رصيد السكة الحديد عند 51 نقطة ويرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 32 نقطة.

وفاز القناة على النصر بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حمدي ليرتفع رصيد القناة إلى 50 نقطة ويتوقف رصيد النصر عند 23 نقطة.

كما فاز بتروجت على إيسترن كومباني 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم عصام بكر ليرتفع صيد بتروجت إلى 48 نقطة ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند 27 ننقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف سجله أحمد رضا هاشم في الدقيقة 35 وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لإيسترن كومباني في الدقيقة 71 تصدى لها محمد السيد شيكا وسدد كرة قوية ارتدت من الحارس محمد أبوالنجا وتابعها حسام عبد الواحد لداخل المرمى مسجلا هدف التعادل لكن إسماعيل بامبا سجل لبتروجت في الدقيقة 79، وأضاف توفيق محمد الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وفاز الاتصالات على مستقبل وطن بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد مستقبل وطن عند 27 نقطة.

وحقق العبور فوزا غاليا وهزم كهرباء الإسماعيلية 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو السيد ليرتفع رصيد العبور إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد الكهرباء عند 26 نقطة.

وفاز الترسانة على الإعلاميين بهدفين نظيفين سجلهما يسري وحيد وأوجوستين أوتو ليرتفع رصصيد الترسانة إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 10 نقاط واستمرت المباراة استمرت 12 دقيقة فقط بدأها الإعلاميين بـ8 لاعبين من الناشئين وانسحب بعد الهدف الثاني.