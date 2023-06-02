الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواقع أثرية ومتاحف تطبق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر الدخول

السداد الالكترونى
السداد الالكترونى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بجميع أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية ووقف السداد النقدي بالكامل، استكمالاً لخطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.

وتضمنت هذه الأماكن 7 مواقع أثرية ومتحفين وهي: “منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بصلاح سالم، والمسلة الناقصة ومعابد كل من إدفو، وكوم أمبو، وفيلة، وأبو سمبل بأسوان، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف النوبة”.

وسيتم السماح بهذه المتاحف والمواقع الأثرية بالسداد النقدي لرحلات المدارس المصرية فقط بشكل مؤقت، لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة إلكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.

وهناك عدة طرق يتم العمل بها لشراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع الأثرية:

أولاً: بالنسبة لشركات السياحة والزائرين الأفراد الأجانب

- إتاحة إمكانية شراء شركة السياحة لتذاكر زيارة مجمعة لعملائها الراغبين في دخول هذه المواقع والمتاحف من مركز التذاكر المجمعة بالوزارة، ويكون سداد قيمة هذه التذاكر عن طريق التحويلات البنكية من حساب الشركة في البنك، أو باستخدام كروت بنكية في المركز، مع التأكيد على أنه لن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لهذه التذاكر ولا يجوز أيضاً وضع قيمة التذاكر نقدياً في حساب المجلس الأعلى للآثار بالبنك، ولكن لابد من تحويلها عن طريق البنك.

- قيام شركة السياحة باستصدار كارت مدفوعات نقدية من أحد البنوك المصرية التي تقدم كروت مدفوعات للشركات، ويتم تسليمة للمرشد او المندوب لشراء التذاكر في الموقع.

- أن يقوم الزائر الأجنبي نفسه بشراء تذاكر الدخول عند وصوله المنطقة الأثرية أو المتحف باستخدام الكارت البنكي الخاص به، ولن يكون متاحاً شراء تذاكر للأجانب إلا عن طريق الكروت البنكية.  

- أن تقوم الشركة السياحية  بشراء التذاكر إلكترونياً من موقع الوزارة egymonuments.com.  

ثانياً: بالنسبة للزائرين الأفراد المصريين

يمكنهم شراء التذاكر إلكترونياً من خلال الموقع egymonuments.com.

كما يمكنهم شراء تذاكر الزيارة من منفذ بيع التذاكر بالموقع الأثري أو المتحف باستخدام الكارت البنكي أو كارت ميزة المسبق الدفع والذي تصدره البنوك المصرية.

ويستمر إتاحة شراء تذاكر الزيارة للزائرين المصريين سواء البالغين أو الطلبة بالكارت البنكي أو نقداً في بعض المواقع المحدودة وبشكل مؤقت.

المواقع الأثرية المتاحف الكروت البنكية شركات السياحة السداد النقدى

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