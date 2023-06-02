قناة الناس| نبوى الأزهرى: من آداب المجالس عدم إفشاء الأسرار (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن من آداب المجالس بين الناس عدم إفشاء الأسرار، فلا يجب على المرء أن يفشي أي سر أو حديث دار بين الناس في مجالس خاصة أو في داخل البيوت.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك معنى جميل أخبرنا به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال “المجالس بالأمانة”، فلا ينبغي على المرء حين يكون في أحد المجالس أن يخرج الأحاديث التي دارت فيما بينهم وأن يحتفظ بهذا الكلام ولا يحدث به أحد.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.