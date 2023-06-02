الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني دليل أننا فى دولة مؤسسات

الدكتور على بدر
الدكتور على بدر

قال الدكتور على بدر عضو مجلس النواب بدائرة مركز إهناسيا ببني سويف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجلسات الحوار الوطني دليل أننا أصبحنا في دولة راسخة ولديها مؤسسات قوية وأننا نستمع لجميع الآراء بدعوة جميع الأطياف من المجتمع المصري لمناقشة المشاكل الموجودة داخل الدولة المصرية هذا على الحضارة والتي تغيب عن بعض الدول.

وأكد «بدر» لـ «الدستور»، أننا في دولة قوية ولا نخشى جميع الآراء من جميع الأطياف سواء معارضة أو مؤيدة أو أغلبية أو يسارية فالاستماع لجميع الآراء من المصريين من أجل بناء دولة حديثة فالدولة الحديثة لا تبني برأي واحد أنما بجميع الآراء، فالدول المتقدمة عندما تستمع لجميع الآراء يعطي رسالة لجميع دول العالم، أن لغة الحوار أصبحت موجودة داخل الدولة المصرية وأصبحت موجودة برعاية مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه بنهاية الحوار الوطني سيكون هناك توصيات تخدم المجتمع المصري

وفي سياق آخر، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث يبدأ الأحد ٤ يونيو القادم.

ويناقش الأسبوع الثالث؛ الأحد ٤ يونيو القادم، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

الدكتور على بدر الحوار الوطنى النواب والشيوخ بني سويف حرية تداول المعلومات عضو مجلس النواب قضايا المحور السياسي

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