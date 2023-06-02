رفع 32 طن مخلفات ونقل تراكمات المقلب الوسيط وصيانة صناديق القمامة بالمنيا

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقري التابعة لها ورفع جميع تراكمات المقلب الوسيط وصيانة صناديق القمامة وقامت برفع 32 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية رفع ٣٢ طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والأتربة من على جانبي الطريق بشوارع قري البرجاية ودماريس وزهرة وكذلك على جسر طراد النيل بين قريتي البرجاية ودماريس، وتم رفع الإشغالات المتواجدة بالطريق العام لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وقام قسم الإنارة بصيانة وإنارة الكشافات المعطلة والأسلاك الكهربائية المتهالكة بالبرجاية والإسماعيلية لتوضيح الرؤية الليلية للمواطنين وتجنبا للحوادث المرورية.