الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 32 طن مخلفات ونقل تراكمات المقلب الوسيط وصيانة صناديق القمامة بالمنيا

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقري التابعة لها ورفع جميع تراكمات المقلب الوسيط وصيانة صناديق القمامة وقامت برفع 32 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

350340744_1266579693964547_8473829015100721452_n

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية رفع ٣٢ طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والأتربة من على جانبي الطريق بشوارع قري البرجاية ودماريس وزهرة وكذلك على جسر طراد النيل بين قريتي البرجاية ودماريس، وتم رفع الإشغالات المتواجدة بالطريق العام لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وقام قسم الإنارة بصيانة وإنارة الكشافات المعطلة والأسلاك الكهربائية المتهالكة بالبرجاية والإسماعيلية لتوضيح الرؤية الليلية للمواطنين وتجنبا للحوادث المرورية.

351136536_216793047823738_7752125597642868677_n
351108062_913979973020030_7063522833031982958_n
351005797_262864199587311_8557597836741994334_n
350945025_1284696609137266_8616544278861374972_n
350951568_931285388152077_3946475158610108774_n
350941360_940107433715180_4822378077414127870_n
350941340_146540565087489_2187435575607647957_n
350937178_1744265805991925_3677252008892855236_n
350925094_1745910155863696_74111651806422611_n
350921983_210297055172917_5441165672787400466_n
350921185_581491217471386_807151430760435577_n
350663027_214244194791179_6508495865303474224_n
350347852_221004817065031_4392477263571227253_n
المنيا رفع 32 طن مخلفات نقل تراكمات المقلب الوسيط بالمنيا صيانة صناديق القمامة الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة فى تصادم قطار بتوك توك بالبحيرة

مصرع شاب سقط من علو فى الهرم

الرئيس السيسى يتفق مع أمير قطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى

السبكي: نتطلع لإنشاء فرع لأكاديمية طب القلب الرياضي بمجمع مستشفيات الإسماعيلية

إنقاذ طفل من الغرق في بحر النزلة بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى