المرأة في 30 يونيو.. قيادة ودعم ضد الجماعة الإرهابية (فيديو)

لم تكن المرأة المصرية أحد الفئات المشاركة في ثورة 30 يونيو فقط، بل تصدرت المشهد، وشاركت ضمن الملايين معترضة ورافضة لمحاولات تغيير الهوية والتهديدات لمستقبلها ومستقبل أولادها.

وأظهر فيديو عرضته قناة "dmc"، لقطات لفجاجة تعامل الإخوان وحلفائهم مع المرأة، الذين حاولوا تكميم أفواهها عندما ارتفع صوتها تطالب برحيل حكم الإخوان، ففي إحدى اللقطات نجد رجل ملتحي لم يستحي من أن يضع يد على فم امرأة ليكتم صوتها.

ثورة 30 يونيو، يسميها البعض ثورة المرأة المصرية التي خرجت بعد معاناة مريرة في ظل حكم الجماعة، التي سعت بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها، فتصدرت الصفوف بجوار مختلف فئات الشعب، لإعلان رفضها التنازل عن حقوقها.

حجم المشاركة النسائية في 30 يونيو كان محط الأنظار في الداخل والخارج، وكان بمثابة رسالة قوية وواضحة ليس مجرد رفضها لنظام حكم أساء للمجتمع بل أكدت أن المرأة المصرية كانت وستظل مكونًا رئيسيًا في حراك ونضال الأمة، وكما كات في الماضي سيكون لها دور فاعل صياغة مستقبل وطنها.