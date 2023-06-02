محمد رمضان يدعو جمهوره لحضور حفله المجاني بالتجمع الخامس

دعا النجم محمد رمضان جمهوره لحضور حفل غنائي له مساء، اليوم الجمعة، والمقرر إقامته داخل إحدى الجامعات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس ضمن مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “ع الزيرو”.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي “إنستجرام” دعا خلاله جمهوره لحضور حفله المجاني وعلق على الفيديو قائلا: “أشوفكم الليلة في الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس مجاناً .. اللينك ع البايو”.

ومن المقرر طرح فيلم “ع الزيرو" بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل ويشارك في بطولته بجانب النجم محمد رمضان النجمة نيللي كريم في أول تعاون بينهما.

تفاصيل وأحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعي، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.