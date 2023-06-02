الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: الجيش السودانى طور أنظمته الدفاعية رغم العقوبات الأمريكية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال خالد الأعسير، كاتب وباحث سياسي سوداني، إن العقوبات الأمريكية على السودان ليس أمرا بجديد، حيث كان بداية هذا المسار في عهد الرئيس السابق عمر البشير. 

الأزمة السودانية 

وأكد الكاتب السوداني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على الجيش السوداني ليست بجديدة، حيث إن القوات المسلحة السودانية باتت تطور من أنظمتها الدفاعية في ظل تلك العقوبات، أي يمكن القول إن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على قوة الجيش السوداني. 

العقوبات الأمريكية

وأضاف في حديثه، أنه كان الأجدر بالولايات المتحدة الأمريكية توفير المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوداني، مع محاولة الوصول لاتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف إراقة الدماء. 

وتابع: "القوات المسلحة السودانية طورت من ذاتها بالرغم من الحصار الذي فرضته أمريكا على هيئة عقوبات".

باحث سياسي سوداني خالد الإعسير العقوبات الأمريكية على السودان القاهرة الإخبارية الحرب السودانية

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