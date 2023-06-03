السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون يواجهون حر الصيف بـ"الليمون بالنعناع"

الليمون بالنعناع
الليمون بالنعناع

يبحث الكثير من رواد السوشيال ميديا عن مشروبات رطبة تساعد في التخفيف عن موجة الحر التي تشهدها البلاد في تلك الأيام، حيث تجاوزت درجة الحرارة اليوم 40 درجة مئوية.

وأشاد الكثير من المواطنين بعصير الليمون بالنعناع الذي يلقى إعجاب الكثير خلال فصل الصيف وله شعبية خاصة، حيث تعزز تلك المشروبات من عملية الهضم، ويعمل الليمون على منع الإصابة بالإمساك وتنظيم عملية حركة الأمعاء ويمد الجسم بالماء الكافي وانتعاشا كبيرا في الصيف.

طريقة تحضير الليمون بالنعناع:

يضرب الليمون بالخلاط الكهربائي مع ماء مثلج والسكر حسب الرغبة ومعه ورق النعناع الأخضر الطازج ويقدم مع مكعبات الثلج.

مشروبات تساعد على الترطيب

-عصير ماء الجوز الهند:

يساعد عصير جوز الهند على ترطيب الجسم نظراً لاحتوائه على كمية كثيرة من الماء والذي يقلل الشعور بالعطش، مع عدم الإفراط به حتى لا يتأذى الشخص بإضرار البول.

-عصير البرتقال الفريش:

عصير البرتقال يعتبر من المشروبات الغنية بفيتامين سي ويساعد على تعزيز المناعة ومد الجسم بكمية مناسبة بالماء والفيتامينات ويعتبر من الملينات ومفيد جداً في فصل الصيف والشتاء.

عصير القصب:

يعتبر من المشروبات المنتشرة والمفضلة لدى المصريين خاصة في فصل الصيف وأثناء الراوية لانتعاشة واحتواءه على كمية كبيرة من الماء التي ترطب الجسم وتمده من الفيتامينات والسكريات المناسبة.

-الكركديه المثلج:

ينصح به الكردية خاصة للمرضى الذي يعانون من ارتفاع في ضغط الدم ويمد الجسم بالرطوبة الكافية التي تعزز المناعة ومفيد للقلب.

السوبيا:

تساهم في تنظيم حركة الأمعاء ومشروب منعش لاحتواء على ماء الأرز أو الشعير ومد الجسم بالماء المناسب والترطيب الكافي أثناء موجه الحر لذلك ينصح به في فصل الصيف.

الليمون بالنعناع رواد السوشيال موجة الحر عصير الليمون بالنعناع أثناء موجه الحر

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