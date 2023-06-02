وكيل "رياضة الغربية" يؤكد أهمية زرع الأخلاقيات الحميدة والقيم في نفوس الشباب

واصلت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا" لطلائع محافظة الغربية في نسختها السادسة، للمرحلة السنية من "١٢ حتى ١٨" سنة بمركزي شباب شبرا اليمن، و شرشابة التابعين بمركز زفتى.

وتناولت المناقشات وورش العمل التى تم مناقشتها اليوم فضائل الأخلاق وأهم المشكلات السلوكية التي يعاني منها المجتمع المصري في الوقت الحاضر وسبل علاجها، وكيف حثت الأديان السماوية على القيم الأخلاقية والتي تعد معيار لتقدم الدول، كما تم خلال الندوة التأكيد على حب الوطن وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ومواجهة الشائعات.

من جانبه، أكد يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، دعم واهتمام الدولة المصرية بالشباب والنشء والعمل على تأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قيادات وكوادر المُستقبل.

وشدد على أهمية التركيز على زرع الأخلاقيات الحميدة والقيم والمبادئ السامية في نفوس الشباب فهي الداعم الأساسي لتماسك المجتمع وتقدمه ورقيه فى الوقت الراهن.