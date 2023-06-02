الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للعلمي والأدبي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل" عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، من قبل طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور، باعتبار جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 من الأمور المهمة لا سيما وأنه لم يتبق سوى ساعات على بدء امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام.

ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 التي لا تفصلنا عنها سوى ساعات قليلة فقط، يبحث كل طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري في الشعب المختلفة "علمي" و"أدبي"، عن جداول الامتحانات للعام الدراسي 2023، والذي تم تحديده وفقًا للجدول الزمني للعام الدراسي من قطاع المعاهد الأزهرية، والذي يحدد موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 في كل المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم العلمي في العام الدراسي 2022/ 2023، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي في العام الدراسي 2022/ 2023، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي

وتقدم "الدستور" جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022/ 2023، حيث يتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

- يوم السبت 3 يونيو 2023: مادة الفقه + مادة الحديث. 

- يوم الإثنين 5 يونيو 2023: مادة القرآن الكريم. 

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023: مادة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم السبت 10 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية. 

- يوم الإثنين 12 يونيو 2023: مادة الاستاتيكا

- يوم الأربعاء 14 يونيو 2023: مادة الأدب النصوص. 

- يوم السبت 17 يونيو 2023: مادة الأحياء. 

- يوم الإثنين 19 يونيو 2023: مادة التفاضل والتكامل. 

- يوم الأربعاء 21 يونيو 2023: مادة النحو. 

- يوم السبت 24 يونيو 2023: مادة الكيمياء. 

- يوم الإثنين 26 يونيو 2023: مادة الديناميكا.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023: مادة الفيزياء.

- يوم الأربعاء 5 يوليو 2023: مادة البلاغة.

- يوم السبت 8 يوليو 2023: مادة التوحيد. 

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023: مادة الصرف. 

- يوم الأربعاء 12 يوليو 2023: مادة التفسير.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي

ويتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

- الأحد 4 يونيو 2023: امتحان الفقه. 

- الثلاثاء 6 يونيو 2023: القرآن الكريم. 

- الخميس 8 يونيو 2023: امتحان البلاغة. 

- الأحد 11 يونيو 2023: امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط. 

- الثلاثاء 13 يونيو 2023: امتحان النحو. 

- الخميس 13 يونيو 2023: امتحان التفسير. 

- الأحد 18 يونيو 2023: امتحان التاريخ. 

- الثلاثاء 20 يونيو 2023: امتحان الفلسفة والمنطق. 

- الخميس 22 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة. 

- الأحد 25 يونيو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى. 

- الثلاثاء 4 يوليو 2023: امتحان الصرف  + امتحان الإنشاء. 

- الخميس 6 يوليو 2023: امتحان التوحيد. 

- الأحد 9 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الثانوية الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الازهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الصف الثالث الثانوي الأزهري الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم العلمي الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن: "أشعر بعدم التقدير لموهبتى"

الرئيس السيسى يتفق مع أمير قطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى

تعرف على أنواع التعدين وكيفية استخراج الذهب

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

جيل بايدن فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى