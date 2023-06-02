جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للعلمي والأدبي

ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل" عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، من قبل طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور، باعتبار جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 من الأمور المهمة لا سيما وأنه لم يتبق سوى ساعات على بدء امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام.

ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 التي لا تفصلنا عنها سوى ساعات قليلة فقط، يبحث كل طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري في الشعب المختلفة "علمي" و"أدبي"، عن جداول الامتحانات للعام الدراسي 2023، والذي تم تحديده وفقًا للجدول الزمني للعام الدراسي من قطاع المعاهد الأزهرية، والذي يحدد موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 في كل المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم العلمي في العام الدراسي 2022/ 2023، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي في العام الدراسي 2022/ 2023، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي

وتقدم "الدستور" جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022/ 2023، حيث يتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

- يوم السبت 3 يونيو 2023: مادة الفقه + مادة الحديث.

- يوم الإثنين 5 يونيو 2023: مادة القرآن الكريم.

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023: مادة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم السبت 10 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين 12 يونيو 2023: مادة الاستاتيكا

- يوم الأربعاء 14 يونيو 2023: مادة الأدب النصوص.

- يوم السبت 17 يونيو 2023: مادة الأحياء.

- يوم الإثنين 19 يونيو 2023: مادة التفاضل والتكامل.

- يوم الأربعاء 21 يونيو 2023: مادة النحو.

- يوم السبت 24 يونيو 2023: مادة الكيمياء.

- يوم الإثنين 26 يونيو 2023: مادة الديناميكا.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023: مادة الفيزياء.

- يوم الأربعاء 5 يوليو 2023: مادة البلاغة.

- يوم السبت 8 يوليو 2023: مادة التوحيد.

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023: مادة الصرف.

- يوم الأربعاء 12 يوليو 2023: مادة التفسير.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي

ويتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

- الأحد 4 يونيو 2023: امتحان الفقه.

- الثلاثاء 6 يونيو 2023: القرآن الكريم.

- الخميس 8 يونيو 2023: امتحان البلاغة.

- الأحد 11 يونيو 2023: امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط.

- الثلاثاء 13 يونيو 2023: امتحان النحو.

- الخميس 13 يونيو 2023: امتحان التفسير.

- الأحد 18 يونيو 2023: امتحان التاريخ.

- الثلاثاء 20 يونيو 2023: امتحان الفلسفة والمنطق.

- الخميس 22 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة.

- الأحد 25 يونيو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 4 يوليو 2023: امتحان الصرف + امتحان الإنشاء.

- الخميس 6 يوليو 2023: امتحان التوحيد.

- الأحد 9 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.