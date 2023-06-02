الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

7 يونيو.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج "الفرصة" لـ لميس الحديدي

لميس الحديدي
لميس الحديدي

ينطلق الموسم الثاني من برنامج “الفرصة” للإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة “أون”، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو.

يذاع برنامج “الفرصة” في تمام الساعة التاسعة مساءًا، ويعتبر أحد أكبر برامج المسابقات التلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية، وتخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة مثل “سويفل ومزارع وهوايا وثاندر وموني فيلوز”.

ويمكن لأي شركة صغيرة قائمة في مصر بها فكرة مبتكرة ولم يمر على إنشائها أكثر من 3 سنوات التقديم للمشاركة في المسابقة.

وكشفت لميس الحديدي أن "الفرصة" وفر لمتسابقي العام الماضي دعم تجاوزت قيمته النصف مليار جنيه من خلال مجموعة جوائز مالية مع منح فرص احتضان وسفر واستثمار وشراكات وتعاقدات، وأن فرصًا جديدة في انتظار متسابقي الموسم الجديد.

تكرار

ينطلق الموسم الثاني من برنامج “الفرصة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة أون الفضائية وذلك في يوم 7 يونيو الجاري.

ويذاع برنامج الفرصة للإعلامية لميس الحديدي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، ويعتبر برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية  وقد تخرج منه منذ ٢٠١٧ عدد من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة مثل سويفل ومزارع وهوايا وثاندر وموني فيلوز.

ويمكن لأي شركة صغيرة قائمة في مصر بها فكرة مبتكرة ولم تتجاوز ٣ سنوات على إنشائها أو حتى لو كانت مازالت في مرحلة تجريبية التقديم على المسابقة.

وكشفت لميس الحديدي أن "الفرصة" تمكن من توفير فرص ضخمة لمتسابقي العام الماضي تجاوزت قيمتها النصف مليار جنيه من جوائز مالية وفرص احتضان وسفر واستثمار وشراكات وتعاقدات، وأن فرصًا جديدة في انتظار متسابقي الموسم الجديد.

وأشارت لميس، إلى الشركات التي شاركت في الفرصة والتي حققت نجاحًا ضخمًا فيما بعد مثل سويفل وموني فيلوز وهوايا ومزارع وثندر وغيرها الكثير، ونوهت إلى أنها ستكشف عن مفاجآت جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

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