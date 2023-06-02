المستشار محمود فوزي يستعرض أبرز مناقشات الحوار الوطني خلال مايو

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه تم عمل جلسة افتتاحية حضرها الغالبية العظمى من فئات المجتمع المصري، السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن المناقشات بدأت بعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وعقدت على مدار 3 أيام من كل أسبوع، وزعت بالتساوي على المحاور الثلاث “السياسي، الاقتصادي، المجتمعي”.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه في المحور السياسي، عقدت يوم 14 مايو، جلستين لمناقشة النظام الانتخابي، في ظل الضوابط الدستورية، حيث شهدنا نقاشًا متنوعًا حول أفضل نظام انتخابي ممكن في مجلس النواب، وفي مجلس الشيوخ، وكان يوجد آراء متعددة ما بين النظام الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة، والنظام النسبي، وأمكن خلق توافق حول القدرة على الجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة، ومازالت المناقشات جارية حول هل ستكون القائمة نسبية أم قائمة مغلقة مطلقة.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أنه على التوازي من هاتين الجلستين، تم الحديث عن القضاء على كافة أشكال التمييز، وكان يوجد توافق كامل حول إنشاء مفوضية مستقلة ومتخصصة لهذا الغرض، لافتًا إلى أنه استحقاق دستوري، كما تم الحديث عن مشاكل التعاونيات في الجلسة التي تليها، ومجتمع التعاونيات من الممكن أن يكون مجتمع صغير لكنه مجتمع مهم، ومشاكلهم محدودة، لافتاً إلى أن حلول المشكلات كانت محل توافق كبير.