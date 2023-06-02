الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تشكر مؤسسة "العرجاني" لتبرعها بـ100 ألف كرتونة مواد غذائية

حياة كريمة
حياة كريمة

وجهت مؤسسة حياة كريمة، الشكر لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة مجموعة أبناء سيناء لاستمرار دعمه للمستحقين من خلال المبادرة الرئاسية، في قوافل مبادرة وصل الخير وكتف في كتف وغيرها من المبادرات الاجتماعية،  لتوزيع ما يزيد عن 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية على الأهالي الأكثر احتياجا.

 وقالت المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "شكرا لمساهمتكم الدائمة وحرصكم الشديد للوصول إلى كل مستحق في بلدنا الحبيب".

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

حياة كريمة الشكر ابراهيم العرجاني

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