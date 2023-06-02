الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اليوم..اختتام فعاليات الدورة العاشرة من مبادرة المهرجان الدولي للطبول

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

يختتم مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، اليوم الجمعة،  فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتشمل فعاليات الحفل الختامي، ورش فنية دولية بمشاركة جميع الفرق من دول: “اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، اندونيسيا،الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، ومصر”.

ويكرم المهرجان عدد من الشخصيات وهم علياء شكري من مصر بولادبولبول من اذبيجان و على فاركاتوري من مالي وشاوكونغ من الصين بالإضافة إلى متحف الطبول الياباني.

وصرح الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، بأنه يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة التي تعكس العلاقة الفريدة بين الطبول والتراث، وإتاحتها لأكبر قدر من الجماهير و التعريف بثقافات العالم وشعوبها وتراثه وإتاحة مساحة للحوار الفني والثقافي على المستوى الدولي بين الشعوب المختلفة. 

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