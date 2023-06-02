الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ طفل من الغرق في بحر النزلة بالفيوم

إنقاذ طفل
إنقاذ طفل

تمكن بعض المزارعين في الفيوم من إنقاذ طفل، في العقد الأول من العمر، من الغرق في بحر النزلة بعدما انزلقت قدماه إلى داخل البحيرة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من مرفق الإسعاف، بإنقاذ المزارعين إلى طفل في العقد الأول من العمر قبل غرقه داخل بحيرة النزلة.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل الطفل إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنقاذ طفل قبل الغرق ببحر النزلة الفيوم

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