10 سنوات على 30 يونيو.. فلاح: "بقيت مطمن علي مستقبلي أنا وولادي"

عرضت فضائية" دي إم سي"، تقريراً عن مبادرات التطوير في القطاع الزراعي، وما تعطيه الدولة المصرية من أولوية لمجال الزراعة.

وقال التقرير، إن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف أن دعم الدولة للأسمدة المقدمة للفلاحين، بأكثر من 75 مليار جنيه خلال 3 سنوات وغيرها من الإنجازات في مجال الزراعة.

وخلال التقرير، قال أحد الفلاحين: " قبل 30 يونيو لم يكن لنا أي حقوق ولا حد حاسس بينا، ومكنش في حد بيزرع عشان مفيش دعم".

وتابع:"دلوقتي الأسمدة بقت متوفرة في الجمعية والحمدلله الانتاج بقي أحسن، ودلوقتي الري بقي التنقيط أوفر من الغمر، واستفادنا من تبطين الترع، وبعد 10 سنين من ثورة 30 يونيو بقيت مطمن علي مستقبلي ومستقبل ولادي، والحياة بقت أفضل وأحسن وحلوة".