الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فسحة الإجازة.. شلالات محمية وادي الريان بالفيوم (صور) 

شلالات محمية وادي
شلالات محمية وادي الريان بالفيوم

شهدت منطقة شلالات محمية وادي الريان بالفيوم، اليوم، ومع بدء إجازة الصيف، إقبالا كثيفا من المواطنين هرباً من الحر ولرغبتهم في مشاهدة الطيور الخلابة في المحمية والاستمتاع بجمال الشلالات.

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محمية وادي الريان تلك المحمية التي تُعد من أهم وأشهر المحميات الطبيعية في العالم، ومن أهم المعالم السياحية الشهيرة بمحافظة الفيوم، حيث يأتي إليها جميع أطياف المجتمع من أجانب ومصريين وشخصيات عامة، لكي يشاهدون جمال الطبيعة الخلابة.

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وقال معتز عبد الفتاح، مدير عام هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور"، إن منطقة شلالات محمية وادي الريان، تتميز برخص أسعارها وكونها في متناول الجميع، مما جعلها أحد أبرز الأماكن المشهورة في الفيوم خصوصًا في العطلات الأسبوعية للاستمتاع وقضاء رحلات اليوم الواحد.

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