الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. اختناق 15 شخصًا فى حريق بمصنع لفرز العنب بالبحيرة

الحريق
الحريق

أصيب 15 شخصًا بحالات اختناق إثر نشوب حريق داخل مصنع لفرز العنب على الطريق الصحراوى الكيلو 1000 بنطاق قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى  اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز غرب النوبارية يفيد باندلاع حريق داخل مصنع لفرز العنب، مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن  الحريق أسفر عن إصابة كل من عن "ولاء ع .ع"،  13سنة، "منة. خ. ف" 13 سنة، "سارة ع .ع “،14سنة، و”إسراء. ع .ع"، 12سنة، و"جنا. ع .ال"، 18 سنة، و"منة. س .م"، 15 سنة، و"ندى ص ع"، 22سة، و"نورهان. ا. ال"، 18سنة، و"رحمة م . س"، 21 سنة، و"صفاء م. س"، 18 سنة، و"نوال ع ال"، 22 سنة، و"شاهيناز. ح .ال"، 25 سنة، و"منة. م .ال"، 22سنة، و"سعيد ح .س"، 22سنة.

جميعهم مصابون بحالات اختناق ومقيمون غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الحريق.

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