الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"30 يونيو عيد ميلادنا".. شهادات أهالي السويس عن تطوير المدينة بعد الثورة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

30 يونيو ليست مجرد ثورة، بل عيد جديد لكل المصريين، هذا ما قاله أهالي مدينة السويس في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وفي تقرير عرضته قناة "DMC"، قال أحد أهالي قناة السويس: "يوم 30 يونيو عيد ميلادنا، كنا رايحين مكان ربنا وحده أعلم به"، وأضاف آخر "الرئيس عبدالفتاح السيسي ظبط البلد، وبقى فيها أمن وتقدم كبير، والنهاردة اختلفت كثير واتحضرت جدا، نحمد ربنا جالنا رئيس محترم أنقذ البلد".

وعن التطوير الذي طال المدينة خلال 10 سنوات من اندلاع ثورة الشعب ضد جماعة الإخوان الإرهابية، قال أهالي السويس: "شفنا تغيير في البنية التحتية، طرق وكباري اتطورات كثيرًا، وبقينا ماشيين على المسار صحيح".

وقال أحد الأهالي: "عايشين حياة جديدة غير الأول، وفروا إسكان وعملوا كورنيش، مافيش مكان في السويس مافيهوش ساحة انتظار، عملوا لنا ممشى، ومباني للشباب ليكونوا أسر، مراكز طبية".

وأضافت إحدى السيدات: "30 يونيو عيدنا كلنا، عيد جديد لكل المصريين، ونتمنى مصر دائما للأمام وفي خير وسلام".

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