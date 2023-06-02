تدشين حملة لجمع تبرعات لعلاج الطفل "زين" من ضمور العضلات الشوكي

حالة من الحزن خيمت على أسرة الطفل زين محمد عبدالنبي بقرية سنهرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بعد علمهم من قبل الأطباء بحالة نجلهم الذي يبلغ من العمر سنتين ونصف وتم تشخيصه بضمور العضلات الشوكي وهو مرض جيني يتسبب في ضعف العضلات ويؤدي إلى مشاكل في الحركة تجعله عاجزاً عن المشي كما يزداد تفاقمها بمرور الوقت.

يقول محمد عبد النبي والد الطفل المصاب: إنه منذ ولادته وحتى بلوغه عمر 11 شهرا لاحظنا العديد من المشاكل في حركة الطفل وتأخر نموه واستجابة جسده لتطورات عمره، ما دفعلنا لزيارة الكثير من الأطباء وقمنا بعمل الفحوصات الطبية من تحاليل واشاعات و رسم عصب، حتى تم تشخيصه بهذا المرض الخطير، وبالفعل سعينا في علاجه حتى وصف لنا عقار للعلاج يصل تكلفته مليون و700 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ كبير للغاية ويصعب توافره معنا لإنقاذ حياة الطفل.

وأضاف أنه تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي ليتمكن من جمع التبرعات من فاعلين الخير، وبالفعل تمت الموافقة على الطلب وإتاحة حسابات بنكية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لجمع التبرعات للطفل بدءا من مطلع الشهر الجاري وحتى عام من تاريخه أو الانتهاء من جمع قيمة العقار أيهما أقرب.

وناشد المسؤولين وفاعلي الخير لإنقاذ حياة نجله وتخفيف آلامه ليتمكن من العيش كبقية الأطفال ويمكنه السير على قدمه ويعيش حياته دون عناء.

وقام أهل القرية التي يسكن فيها الطفل بتدشين حملات للتبرع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحت “هاشتاج” انقذوا زين، ولاقى اهتماما كبيرا ودعما من قبل رواد ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.