الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نشوب مشاجرة بين أفراد أمن مستشفى حميات ميت خلف وأسرة مريض بالمنوفية

مستشفى حميات
مستشفى حميات

شهد مستشفى حميات ميت خلف التابعة لمحافظة المنوفية، مشاجرة بسبب دخول بعض الأشخاص في غير الوقت المخصص لذلك من أهل طفل مريض محجوز في القسم الداخلي للمستشفى ومعهم بعض الطعام، فنشبت مشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن الإداري على خلفية مشادة كلامية حول طلب الطرف الثاني الدخول للزيارة في غير الأوقات المحددة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم للتحقيق في الواقعة، والتي تبين لهم حدوث مشاجرة بين طرف أول (م، ع، ف 28 عامًا فرد أمن إداري، س، م، إ 45 عامًا فرد أمن إداري، إ، م، ح 30 عامًا فرد أمن إداري) وطرف ثاني (م، ك، ع 32 موظف، وشقيقه ف، ك، ع 30 عامًا عامل، ع، م، ا 36 موظف) بسبب طلب الطرف الثاني دخول المستشفى في غير المواعيد المخصصة للزيارة وذلك لرؤية نجلهم المحجوز بقسم الأطفال داخل المستشفى.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، الذي يفيد بوجود بلاغ عن وقوع مشاجرة في مستشفى حميات ميت خلف دائرة المركز بين أهالي مريض محجوز بالمستشفى وعدد من أفراد الأمن الإداري. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم لها.

وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى تشابك بالأيدي وتعدي بالضرب، وأصيب فرد أمن بسحجات وكدمات، وتحفظت قوات الأمن على الطرفين لسماع أقوالهما، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7830 جنح مركز شبين لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بتحريات المباحث حول الحادث، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى.

أحداث الواقعة أجرة اتخاذ الإداري افراد الأمن أحداث الأمن الإدارى الاشخاص

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن: "أشعر بعدم التقدير لموهبتى"

الرئيس السيسى يتفق مع أمير قطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى

تعرف على أنواع التعدين وكيفية استخراج الذهب

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

جيل بايدن فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى