نشوب مشاجرة بين أفراد أمن مستشفى حميات ميت خلف وأسرة مريض بالمنوفية

شهد مستشفى حميات ميت خلف التابعة لمحافظة المنوفية، مشاجرة بسبب دخول بعض الأشخاص في غير الوقت المخصص لذلك من أهل طفل مريض محجوز في القسم الداخلي للمستشفى ومعهم بعض الطعام، فنشبت مشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن الإداري على خلفية مشادة كلامية حول طلب الطرف الثاني الدخول للزيارة في غير الأوقات المحددة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم للتحقيق في الواقعة، والتي تبين لهم حدوث مشاجرة بين طرف أول (م، ع، ف 28 عامًا فرد أمن إداري، س، م، إ 45 عامًا فرد أمن إداري، إ، م، ح 30 عامًا فرد أمن إداري) وطرف ثاني (م، ك، ع 32 موظف، وشقيقه ف، ك، ع 30 عامًا عامل، ع، م، ا 36 موظف) بسبب طلب الطرف الثاني دخول المستشفى في غير المواعيد المخصصة للزيارة وذلك لرؤية نجلهم المحجوز بقسم الأطفال داخل المستشفى.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، الذي يفيد بوجود بلاغ عن وقوع مشاجرة في مستشفى حميات ميت خلف دائرة المركز بين أهالي مريض محجوز بالمستشفى وعدد من أفراد الأمن الإداري. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم لها.

وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى تشابك بالأيدي وتعدي بالضرب، وأصيب فرد أمن بسحجات وكدمات، وتحفظت قوات الأمن على الطرفين لسماع أقوالهما، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7830 جنح مركز شبين لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بتحريات المباحث حول الحادث، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى.