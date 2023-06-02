تبدأ بـ4 جلسات للمحور السياسى.. أبرز مناقشات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في الجلسات القادمة.

وقال عضو أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المجلس أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل، بعقد 4 جلسات للمحور السياسي.

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية وفكرة التفرغ بالنسبة لأعضاء مجلسي الشيوخ أو النواب، التي تتعلق بدور النائب البرلماني.

وأشار إلى أن قضية حرية تداول المعلومات يعتقد البعض أنه فكرة نخبوية تهم فقط العاملين في مجال الإعلام، ولكن هي قضية مهمة لكل الناس لأنه تتعلق بحق المصرين في الوصول إلى معلومات كاملة وشاملة عن كل الموضوعات بما يتيح للشعب في تكوين قناعات أساسية.