الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على مستوى السيناريو.. "أوبنهايمر" الفيلم الأعلى تقييمًا للمخرج كريستوفر نولان

بوستر العمل
بوستر العمل

حصل فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان، رسميًا على التصنيف R، وهو الفيلم الأول لنولان بعد فترة طويلة من عمله في شركة وارنر براذرز ، والذي تعاون معها في افلام "Interstellar" و "Inception" وثلاثيته Dark Knight.

موعد طرحه للجمهور

يعد فيلم نولان الجديد "أوبنهايمر" هو أول عمل يتم تصنيفه على أنه الاعلى تقييمًا على مستوى السيناريو والاخراج منذ عام 2002  بفيلمه “Insomnia”، من المقرر أن يتم العرض الأول لأوبنهايمر  في 21 يوليو 2023.

ويتخطى الفيلم الجديد لنولان"أوبنهايمر" حاجز الثلاث ساعات، حيث ان مطبوعات إيماكس العارضه للعمل ستتجاوز الـ "11 ميلًا من مخزون الأفلام" التي “تزن حوالي 600 رطل”، وهو رقم كبير للغاية في نطاق مدد الافلام الزمنية.

فقام “نولان” بتصوير الفيلم باستخدام كاميرا أفلام ذات بعد كبير، لتتماشى مع المشاهد المصورة للقنبلة الننوية التي تتواجد في الفيلم .

وكشف في تصريحات صحفية لمجلة “فرايتي”، أنه بالفعل كان قادرًا على محاكاة انفجار القنبلة الذرية دون الاعتماد على المؤثرات البصرية، ويؤكد ان عالم الفيزياء النظرية جيه روبرت أوبنهايمر هو من قاد مشروع مانهاتن بصنع القنبلة الذرية لإنهاء الحرب العالمية الثانية.

ويلعب كيليان ميرفي، دور أوبنهايمر أمام إميلي بلانت، مات ديمون، روبرت داوني جونيور، فلورنس بيو وغيرهم.

من هو كريستوفر نولان مخرج الفيلم؟
مخرج وكاتب ومنتج بريطاني، من مواليد لندن عام 1970، بدأ الاهتمام بالسينما منذ الصغر، فى سن السابعة بدأ إخراج الأفلام باستخدام كاميرا والده، درس الأدب الأنجليزي فى جامعة لندن.

وبدأ مشواره فى عالم الإخراج بصناعة عدة أفلام قصيرة، حتى عام 1998 عندما أخرج أول أفلامه السينمائية الطويلة Following والذي كتب له السيناريو أيضًا، وقد نال الإشادة عنه عندما عرض بمهرجان سان فرانسيسكو السينمائى. 

وتوالت بعدها أفلامه فى الظهور فقدم عدة أفلام مهمة مثل Memento عام 2000 والذى رشح عنه لجائزة الأوسكار أفضل سيناريو كتب خصيصًا للشاشة وجائزة الجولدن جلوب عن نفس الفئة. وفيلم Inception عام 2010 والذى رشح عنه أيضًا لجائزة الأوسكار أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي.

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