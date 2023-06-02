الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دون شروط مسبقة.. واشنطن مستعدة لإجراء محادثات نووية مع روسيا والصين

جايك ساليفان
جايك ساليفان

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة طالما فعلت روسيا ذلك وكذلك للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين.

وقال ساليفان "نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك"، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة ستارت الجديدة.

ودعا موسكو إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في 2026، وقال: "نحن مستعدون أيضًا لإشراك الصين من دون شروط مسبقة".

مستشار الأمن القومى الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الولايات المتحدة روسيا موسكو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

قبل العيد.. أسعار اللحوم "قائم" اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس