برلمانية: مصر حققت الكثير من النجاحات منذ 30 يونيو 2013

قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن مصر حققت الكثير من النجاحات على كافة الأصعدة منذ 30 يونيو 2013، رغم الصعوبات الكثيرة التى واجهت البلاد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من الحفاظ على تماسك الدولة المصرية بعد حالة التشتت والفرقة التى كانت تعانيها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وما شهدته البلاد من أزمات على كافة الأصعدة، لذلك كانت استجابة الرئيس السيسي لمطالب الشعب المصري والوقوف إلى جوار المطالب العادلة للشعب المصري بدعم ثورته ضد جماعة الإخوان ونجاحها في صون مقدرات الوطن.

وأكدت الجمل، أن انحياز الرئيس السيسي لمطالب الشعب بمثابة نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث حيث نجحت البلاد في العبور من كل أزماتها منتصرة بإرادة الشعب المصري، منذ جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد بدأ بمعالجة آثار الانهيار التى شهدتها البلاد منذ 25 يناير 2011 وبدأ في بناء الدولة المصرية الحديثة وعمل على تحسين أحوال المصريين الذين كانوا يعانون من عدم توافر الأمن والكهرباء، فقرر مواجهة الإرهاب وشن العملية العسكرية بسيناء ونجح وانتصر في القضاء على براثن الإرهاب وذلك نتيجة لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الشرفاء الذين دفعوا ثمن تأمين البلاد غاليًا.

وشددت على أن الرئيس لم يكتف بمواجهة الإرهاب بل قام بالتنمية في نفس التوقيت حيث شهدت البلاد طفرة تنموية على مختلف الأصعدة حيث نفذت الدولة المشروع القومي للطرق فقد كانت تعانى البلاد من سوء حالة الطرق والازدحام المروري وكثرة وقوع الحوادث المرورية، كما أن الطرق تمثل شرايين التنمية ولا يمكن تنفيذ أى مشروعات تنموية في ظل وجود طرق متهالكة.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي لديه رغبة قوية في تحسين أوضاع البلاد وأن يكون هناك جمهورية جديدة حديثة متطورة فعمل على إنشاء مدن جديدة حديثة كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها لتخفيف الزحام في القاهرة ولتكون واجهة مشرف لمصر الحديثة كما أطلق الرئيس مبادرة حياة كريمة والتى صنفت بأنها أفضل مبادرة تنموية في العالم حيث تعمل على تحسين حياة المصريين في القرى ودعمهم.